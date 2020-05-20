ايران توجه رسالة الى منظمة "IMO" حول تهديدات اميركا لناقلات النفط الايرانية

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لقد اعربنا في رسالة رسمية الى المنظمة الدولية للملاحة البحرية عن قلقنا العميق تجاه التقارير الواردة بان اميركا تعتزم اعتراض ناقلات النفط الايرانية في المياه الدولية وان تعرّض امن الملاحة البحرية الدولية للخطر.

واضاف: ان ايران سترد على اي تهديد وان مسؤولية اي تداعيات تنجم عن ذلك ستكون على عاتق اميركا.

يذكر ان القوة البحرية الاميركية اعلنت عن توجيه 4 سفن حربية وطائرة "بي 8 بوسايدون" الى البحر الكاريبي لاعتراض 5 ناقلات نفط ايرانية تنقل الوقود الى فنزويلا.

وقد حذر مسؤولو الجمهورية الاسلامية الايرانية من هذه الخطوة الاميركية، وفي هذا الصدد وجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رسالة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش وصف فيها التهديدات اللاقانونية والخطيرة والاستفزازية الاميركية الاخيرة قرصنة بحرية وخطرا كبيرا للسلام والامن الدولي مؤكدا بانه على اميركا الكف عن البلطجة على الصعيد العالمي واحترام سيادة القوانين الدولية خاصة حرية الملاحة البحرية في المياه الحرة.

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