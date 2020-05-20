الصین: تعاوننا مع ایران مشروع وقانوني

واشار المتحدث في مؤتمره الصحفي اليوم الاربعاء الى الحظر الاميركي الاخير ضد شركة صينية بذريعة التعاون مع شركة "ماهان" للطيران الايرانية، وطالب بالالغاء الفوري للحظر اللاقانوني الاميركي ضد الشركات الصينية واضاف، ان التعاون مع ايران في اطار القوانين الدولية يعد امرا منطقيا وقانونيا ولا بد من الحفاظ عليه.

واكد بان اجراءات الحظر الاميركية الاحادية لفرض الضغوط القصوى على الدول الاخرى تتعارض تماما مع الجهود الراهنة للمجتمع العالمي لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت حظرا على شركة صينية بعد اتهامها بالتعاون مع شركة الطيران الإيرانية "ماهان"، المدرجة ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء للعقوبات الأميركية.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان إن شركة "شنغهاي سانت لوجيستيكس" عملت وكيلاً لشركة "ماهان" في المدينة الصينية وقدمت لها خدمات إدارية.

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