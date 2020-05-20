٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83795565
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شمخاني: لسنا معادين لليهود بل للمجرمين والغاصبين وقتلة الأطفال

شمخاني: لسنا معادين لليهود بل للمجرمين والغاصبين وقتلة الأطفال

طهران / 21 ايار /مايو / ارنا- اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني باننا لسنا معادين لليهود بل للمجرمين والغاصبين وقتلة الاطفال .

وكتب شمخاني في تغريدة خاطب فيها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو مساء الاربعاء: انه من الضروري ان اذكّر وزير الخارجية الخبيث للنظام الاميركي الارهابي بانه خلافا لحکم الاقلية من رعاة البقر في الغرب الوحشي، فإن القادة المعينين في الجمهورية الاسلامية الايرانية يحظون بالشعبية لدى غالبية المواطنين ولا يقولون سوى ما يريد ابناء الشعب .

وقال: بالمناسبة، فاننا لسنا معادين لليهود بل للمجرمين والغاصبين وقتلة الأطفال.

يذكر ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اتهم في تصريحات لا اساس لها، ايران مرارا بمعاداة اليهود.

انتهى ** 2342

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