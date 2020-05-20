شمخاني: لسنا معادين لليهود بل للمجرمين والغاصبين وقتلة الأطفال

وكتب شمخاني في تغريدة خاطب فيها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو مساء الاربعاء: انه من الضروري ان اذكّر وزير الخارجية الخبيث للنظام الاميركي الارهابي بانه خلافا لحکم الاقلية من رعاة البقر في الغرب الوحشي، فإن القادة المعينين في الجمهورية الاسلامية الايرانية يحظون بالشعبية لدى غالبية المواطنين ولا يقولون سوى ما يريد ابناء الشعب .

وقال: بالمناسبة، فاننا لسنا معادين لليهود بل للمجرمين والغاصبين وقتلة الأطفال.

يذكر ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اتهم في تصريحات لا اساس لها، ايران مرارا بمعاداة اليهود.

انتهى ** 2342