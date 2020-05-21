انخفاض وفيات كورونا في طهران بنسبة 32 بالمائة

وقال زالي في تصريح له الاربعاء، انه خلال الساعات الـ 24 الماضية رقد 165 مصابا بمرض كورونا في مستشفيات طهران اي بانخفاض نسبته 1.5 بالمائة عن اليوم الذي سبقه فيما رقد 61 مريضا في اقسام العناية المركزة ولم تختلف النسبة كثيرا عن اليوم السابق له.

واوضح بان 292 مريضا مصابا بفيروس كورونا غادروا مستشفيات طهران بعد تعافيهم من المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتا الى انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في العاصمة بنسبة 32 بالمائة خلال الفترة المذكورة مقارنة مع الفترة السابقة لها.

واكد زالي ضرورة مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية والتباعد الاجتماعي من اجل الحد من تفشي المرض.

انتهى ** 2342