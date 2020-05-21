باحثة عراقية: العالم اجمع يتطلع الى الخطاب الذي سيلقيه قائد الثورة الاسلامية

وقالت الزاملي في حديث خاص مع وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" : ان "العالم العربي والاسلامي والعالم اجمع يتطلع اليوم الى خطاب السيد الخامنئي يوم الجمعة القادمة كونه المتصدي الاول لهذا الامر، وبأمره تشكل فيلق البطولة فيلق القدس التابع للحرس الثوري للثورة الاسلامية".

وأضافت، ان "ليوم القدس في هذا العام خصوصية وذكرى مؤلمة، كونها تأتي بعد العملية الاجرامية التي قامت بها امريكا والكيان الصهيوني والتي طالت قادة النصر الشهيد ابو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس (رضوان الله عليهما)".

وشددت الزاملي على انه "وفاء لدماء الشهداء سيبقى فيلق القدس شوكة في اعين قوى الاستكبارعامة واسرائيل خاصة، ونعاهد القائدين الشهيدين باننا سائرون على دربهما وسنصل الى الهدف الذي كانوا ينشدونه وهو تحرير القدس الشريف من دنس الكيان الصهيوني الغاصب".

وأوضحت، ان "احياء يوم القدس العالمي يحظى باهمية كبيرة في توحيد العالم الاسلامي والعربي وتوحيد كلمة المسلمين بوجه الاستكبار العالمي".

وأشارت الى ان "يوم القدس جاء ليوقظ الامة من السبات وليستنهض الهمم في الوقوف مع القدس الحبيبة حتى تحريرها من المغتصبين الصهاينة، ولينهي الصمت العالمي والاسلامي الذي استمر لعشرات السنوات حيال القضية الفلسطينية، ويحولها الى قضية عالمية".

وتابعت "عام بعد عام اصبح العالم يدرك اهمية يوم القدس كون القضية الفلسطينية اصبحت قضية عالمية، وذلك يعود فضله الى زعيم الثورة الاسلامية الراحل الامام الخميني (قدس) والى قائد الثورة الاسلامية الامام علي الخامنئي (حفظه الله).

وأكدت، على ان "يوم القدس يؤكد اهمية التلاحم العربي والاسلامي في مواجهة مخططات امريكا والصهاينة الرامية لتمزيق الوحدة الاسلامية ونهب ثروات الدول الاسلامية والعربية".

انتهى** ع ص