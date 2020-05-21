الشيخ عيسى قاسم: يوم القدس العالمي كتبه وأعلنه وعي اسلامي عميق

ورأى آية الله قاسم في يوم القدس العالمي يوما للمسجد الاقصى والقدس وفلسطين والأمة بأجمعها "إلا من عاداها وتآمر على وجودها"، مشيرا إلى أن يوم القدس العالمي كتبه وأعلنه "وعي اسلامي عميق وبصيرة مستقبلية نافذة ورؤية سياسية ممتدة وفهم فقهي دقيق"، في إشارة إلى مطلق الثورة الاسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني.

واکد آية الله قاسم إن شعب البحرين يتبرأ من التآمر والتخاذل والاستسلام للارادة الامريكية والصيهونية على يد النظام السياسي في بلاده.

وأكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن خيار شعب البحرين هو المقاومة المشتركة مع كل أبناء الامة ضد العدوان الاسرائيلي والتطبيع وصفقة القرن.

وجه قادة محور المقاومة رسالة للاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين معا في كلمة واحدة على تحرير المسجد الأقصى واستعادة القدس ودعم القضية الفلسطينية.

انتهی