٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٢٧ ص
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 83795641
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Dossier

القدس درب الشهداء

الامين العام لحركة عصائب اهل الحق: ضرر الكيان الصهيوني لم يقتصر على الفلسطينيين

الامين العام لحركة عصائب اهل الحق: ضرر الكيان الصهيوني لم يقتصر على الفلسطينيين

طهران / 21 ايار /مايو / ارنا-قال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي أن ضرر الكيان الإسرائيلي أصاب العالم العربي ولم يقتصر على الفلسطينيين وفلسطين.

واعتبر الشيخ قيس الخزعلي أن أن العراق في مقدمة الدول التي يكن للاحتلال الصهيوني العداء لاسباب دينية وعقائدية.

ووصف الشيخ الخزعلي اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني بالجريمة الكبرى في هذا العصر، مؤكدا أنه كان بتنفيذ أمريكي لكن بقرار إسرائيلي بإمتياز.

ورأى أن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق والمنطقة هو امر حتمي و"هو الوعد الذي نعده ونتعهد به".

وتابع بأن "زوال الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا العربية وقدسنا الإسلامية بعد انتهاء الوجود العسكري الامريكي الحتمي هو مسألة حتمية كذلك".

وتأتي رسالة محور المقاومة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بمناسبة يوم القدس العالمي، وقد تمت ترجمة كلمات القادة إلى اللغة العبرية ليفهم قادة الإحتلال والمستوطنين الصهاينة وإفهامهم بأن الاحتلال سيزول من الوجود.

ووجه قادة محور المقاومة رسالة للاحتلال الاسرائيلي، يؤكدون معا في كلمة واحدة على تحرير المسجد الأقصى واستعادة القدس ودعم القضية الفلسطينية.

انتهى

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