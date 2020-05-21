زوال اسرائيل لايعني زوال اليهود

واضاف سماحته في تغريدة له على تويتر ، أن "زوال اسرائيل" يعني أن الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين واليهود، هم من يختارون حكومتهم ، اما الدخلاء من أمثال نتنياهو فيتم اخراجهم .

اذن زوال اسرائيل هو بهذا المعنى وهو الذي سيتحقق.

انتهى** 2344

