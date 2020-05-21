٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:١٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83795682
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زوال اسرائيل لايعني زوال اليهود

زوال اسرائيل لايعني زوال اليهود

طهران/ 21 أيار/ مايو/ ارنا - قال قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي الخامنئي، أن زوال اسرائيل لايعني زوال اليهود، مؤكدا أنْ لاعداوة لنا مع اليهود.

واضاف سماحته في تغريدة له على تويتر ، أن "زوال اسرائيل" يعني أن الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين واليهود، هم من يختارون حكومتهم ، اما الدخلاء من أمثال نتنياهو فيتم اخراجهم .

اذن زوال اسرائيل هو بهذا المعنى وهو الذي سيتحقق.

انتهى** 2344
 

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