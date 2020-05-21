خطاب قائد الثورة الإسلامية سيجعل قضية فلسطين القضية الأولى في العالم

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) اليوم الخميس، قال مجيد تخت روانجي ردا على سؤال حول إن خطاب هذا العام في يوم القدس سيلقيه قائد الثورة، كيف ترى أهمية ذلك، وما هي الرسالة التي سيرسلها دوليا؟

أجاب تخت روانجي: من الواضح أهمية اليوم الذي حدده الأمام الخميني (رض) لدعم الشعب الفلسطيني، وهذا يدل على أن قضية فلسطين هي من قضايا العالم الإسلامي، ولا تتعلق بدولة إسلامية واحدة أو أكثر.

وتابع الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: أن هذا العام ورغم اهمية هذه القضية للعالم الاسلامي باسره، لن تكون هناك مسيرات في يوم القدس العالمي بسبب قضية كورونا، لكن قائد الثورة سيلقي خطابا وحقيقة أن أعلى مسؤول في بلادنا سيتحدث في هذا الصدد، انما يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الجمهورية الإسلامية لقضية القدس.

وأضاف تخت روانجي: هناك نقطة مهمة أخرى هي أنه وفي هذا الوضع حيث قضية صفقة القرن وضم الأراضي المحتلة، سواء الجولان أو الضفة الغربية ، قان قائد الثورة الإسلامية يريد التحدث واعلان موقف البلاد، الأمر الذي سيجذب هذا الخطاب الكثير من الاهتمام الدولي.

واشار الى أن الكيان الصهيوني لايرغب برؤية طرح القضية الفلسطينية، في الأمم المتحدة ، هم يحاولون إثارة قضية فلسطين في أطار الشرق الأوسط حتى يتمكنوا من معالجة قضايا أخرى للتخفيف من القضية الفلسطينية.

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