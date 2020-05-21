دعم إيران للقضية الفلسطية وتحرير القدس هدف استراتيجي

واشاد حرس الثورة في بيانه الذي صدر اليوم الخميس ، بالمقاومة والانتفاضة الفلسطينية المقدسة ، كما حيَا المقام الشامخ لشهداء تحرير القدس وخاصة القائد الشجاع الفريق قاسم سليماني ، مؤكدا استمرار طريق هذا الشهيد الكبير.

واعتبر البيان أن المبادرة الحكيمة للامام الخميني الراحل بجعل آخر جمعة من شهر رمضان الكريم من كل عام يوما عالميا للقدس شكل انعطافة في مدى اهتمام الأمة الاسلامية والمجتمع البشري بالقضية الفلسطينية ، فعبرت هذه القضية حدود الاراضي المحتلة وتهيأت الارضية لتشكيل محور المقاومة الذي تحمل رايته الجمهورية الاسلامية وشعبها العظيم، وبالتالي اصبح الكيان الصهيوني اللامشروع أمام تحديات كبيرة.

انتهى** 2344