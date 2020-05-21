٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83795810
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دعم إيران للقضية الفلسطية وتحرير القدس هدف استراتيجي

دعم إيران للقضية الفلسطية وتحرير القدس هدف استراتيجي

طهران/ 21 ايار/ مايو/ ارنا - أصدر حرس الثورة الاسلامية في ايران بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي، أكد فيه أن دعم القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف هو بمثابة هدف استراتيجي للثورة الاسلامية طوال حياتها وخاصة بعد تأسيس قوات القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

واشاد حرس الثورة في بيانه الذي صدر اليوم الخميس ، بالمقاومة والانتفاضة الفلسطينية المقدسة ، كما حيَا المقام الشامخ لشهداء تحرير القدس وخاصة القائد الشجاع الفريق قاسم سليماني ، مؤكدا استمرار طريق هذا الشهيد الكبير.

واعتبر البيان أن المبادرة الحكيمة للامام الخميني الراحل بجعل آخر جمعة من شهر رمضان الكريم من كل عام يوما عالميا للقدس شكل انعطافة في مدى اهتمام الأمة الاسلامية والمجتمع البشري بالقضية الفلسطينية ، فعبرت هذه القضية حدود الاراضي المحتلة وتهيأت الارضية لتشكيل محور المقاومة الذي تحمل رايته الجمهورية الاسلامية وشعبها العظيم، وبالتالي اصبح الكيان الصهيوني اللامشروع أمام تحديات كبيرة.

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