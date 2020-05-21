٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83795871
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یوم القدس هو محور الاتحاد ضد الاستکبار العالمی

یوم القدس هو محور الاتحاد ضد الاستکبار العالمی

طهران/ 21 أيار/ مايو/ ارنا - أكدت لجنة دعم الثورة الاسلامية الفلسطينية في رئاسة الجمهورية ، أن يوم القدس هو ليلة قدر الثورة الاسلامية ومحور الاتحاد ضد الاستكبار.

وفي بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف غدا الجمعة قالت اللجنة: أن القدس الشريف الذي هو قبلة المسلمين الأولى ومنطلق معراج النبي (ص) يعيش اليوم اشد انواع المظلومية التي فضحت الصورة الكريهة للاستكبار والصهيونية العالمية.

واضافت لجنة دعم الثورة الاسلامية الفلسطينية في رئاسة الجمهورية الاسلامية، أن آخر جمعة من شهر رمضان تجسيد لوحدة وتلاحم الشعوب لمقارعة الاستكبار العالمي، وثمرة لفكر الأمام الخميني الراحل ورؤية قائد الثورة التي امتدت شرقا وغربا منادية بتحرير الشعب الفلسطيني المظلوم باعتباره المالك الحقيقي للارض المقدسة، وتحرير ارض الانبياء وتخليصها من الحصار والمؤامرات التي يحيكها الاستكبار العالمي.

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