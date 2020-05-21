٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83796032
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روحانی : لن ندع الابتسامة ترتسم علی وجوه مستبدی البیت الابیض

روحانی : لن ندع الابتسامة ترتسم علی وجوه مستبدی البیت الابیض

طهران/ 21 ايار/ مايو / ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني، أن إيران ستتجاوز المشكلات بجدارة، ولن تدع الابتسامة ترتسم على وجوه المستبدين في البيت الأبيض وستملأ مسارهم السياسي الخاطئ بالغم والحزن.

وفي حديث له عبر شبكة الفيديو في مراسم تطوير وتركيب منصة المرحلة 11 لحقل بارس الجنوبي للغاز ، أعتبر روحاني أن الحظر والضغوط القصوى لايمكنها أن توقف حركة أمة، ولن تستطيع امريكا اركاع هذه الأمة ، والدليل على ذلك هو افتتاح المشاريع الكبيرة بعد أكثر من سنتين من الحظر الامريكي المشدد.

واضاف روحاني، ان ازمة كورونا وغيرها من المشاكل لن تتمكن من ايقاف الانتاج في البلاد ، وبالرغم من أن فيروس كورونا وفيروس امريكا كان لهما بعض التأثير الا انهما لم يتمكنا من تعطيل الانتاج بل سيستمر ويتواصل، مؤكدا ان الحكومة ستبذل كل طاقاتها لتحقيق هدف قائد الثورة لاحداث قفزة في الانتاج هذا العام بحيث سيكون لدينا انجازات كبيرة نهاية كل أسبوع حتى اختتام العام الايراني الحالي.

انتهى** 2344

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