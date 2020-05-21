مجلس صيانة الدستور يصادق على مشروع قرار مواجهة اجراءات الكيان الصهيوني

وفي تغريدة على تويتر اليوم الخميس كتب كدخدايي : اجتمع مجلس صيانة الدستور امس الاربعاء وناقش وصوت على مشروع القرار بصفة عاجل جدا لمواجهة الاجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن والسلام الاقليمي والدولي.

وكان مجلس الشوری الاسلامی قد صوت في 12 مايو الجاري علی مشروع قرار عاجل جدا بشأن مواجهة اجراءات الکیان الصهیونی المضادة للسلام والأمن الأقلیمی والدولی.

ویتضمن مشروع القرار التأکید علی أن ارض فلسطین التاریخیة هی للفلسطینیین الاصلیین سواء کانوا مسلمین أو مسیحیین أو یهود.

کما یشیر مشروع القرار الی قرار مجلس الشوری الاسلامی السابق الذی یلزم حکومة الجمهوریة الاسلامیة بالتعاطی مع القدس الشریف کعاصمة أبدیة موحدة لفلسطین، کما أن علی وزارة الخارجیة وخلال ستة اشهر التصویت علی مشروع القرار أن تعمل علی ایجاد التمهیدات اللازمة لافتتاح قنصلیة أو سفارة افتراضیة لایران فی القدس باعتبارها عاصمة فلسطین.

ویؤکد مشروع القرار أن ای نوع من التعاون المعلوماتی أو التجسسی لصالح الکیان الصهیونی یعد بحکم الفساد فی الأرض والمحاربة، ویعاقب مرتکبه باشد العقوبات.

وعلی الصعید الاقتصادی والتجاری ، یؤکد مشروع القرار علی أن حکومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مکلفة بحظر کل المؤسسات الاقتصادیة والتجاریة والمالیة والائتمانیة الرسمیة وغیر الرسمیة للکیان الصهیونی .

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