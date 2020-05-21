السفير الإيراني في العراق: رسالة خطاب القائد هي دعم فلسطين

وفي مقابلة حصرية مع (إرنا) اليوم الخميس، قال مسجدي إن يوم القدس هو يوم المسلمين ويوم فلسطين، وأنه يجب على جميع المسلمين، سواء في إيران أو في دول أخرى، اتخاذ إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا، قد لا يكون من الممكن عقد مسيرات واسعة النطاق بنفس الطريقة كما في السنوات السابقة، ومع ذلك، من خلال وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، يجب على مسلمي العالم أن يخطوا خطوات كبيرة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وتابع السفير الإيراني في العراق قائلا، أن خطاب قائد الثورة الاسلامية في هذا اليوم هو في الأساس رسالة دعم الشعب والجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني، هذا البيان يذكرنا بحقوق الفلسطينيين المشروعة والدفاع عن فلسطين ضد الظالمين والكيان الصهيوني المحتل.

وقال إن المقاومة الإسلامية اليوم في المنطقة وفي فلسطين وأجزاء أخرى من العالم تزداد قوة يوما بعد يوم، لذا يجب على الفلسطينيين الاعتماد على محور المقاومة، ولا يمكن لأي خط تسوية أن يجلب للشعب الفلسطيني حقوقه بأي حال من الأحوال.

وأكد السفير الإيراني في العراق أن السبيل لاستيفاء حقوق الفلسطينيين هو المقاومة والكفاح وحماية المقاومة الإسلامية ودعمها.

وأضاف مسجدي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد بكل قوتها ووجودها وتدعمه.

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