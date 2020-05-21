الخارجیة الایرانیة : تشرید الشعب الفلسطیني مرفوض

وجاء في التغريدة : ان الهدف الامريكي الاسرائيلي المشؤوم بضم الضفة الغربية الى الكيان الغاصب أمر يواجه رفضا عالميا، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه ستثير غضب العالم . أن تشريد الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول.
انتهى** 2344
طهران / 21 ايار/ مارس / ارنا - أكدت وزارة الخارجية الايرانية في حسابها على تويتر، ان تشريد الشعب الفلسطيني أمر مرفوض وغير مقبول.
وجاء في التغريدة : ان الهدف الامريكي الاسرائيلي المشؤوم بضم الضفة الغربية الى الكيان الغاصب أمر يواجه رفضا عالميا، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه ستثير غضب العالم . أن تشريد الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول.
انتهى** 2344
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