٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٢١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83796619
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الخارجیة الایرانیة : تشرید الشعب الفلسطینی مرفوض

الخارجیة الایرانیة : تشرید الشعب الفلسطینی مرفوض

طهران / 21 ايار/ مارس / ارنا - أكدت وزارة الخارجية الايرانية في حسابها على تويتر، ان تشريد الشعب الفلسطيني أمر مرفوض وغير مقبول.

وجاء في التغريدة : ان الهدف الامريكي الاسرائيلي المشؤوم بضم الضفة الغربية الى الكيان الغاصب أمر يواجه رفضا عالميا، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه ستثير غضب العالم . أن تشريد الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول.

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