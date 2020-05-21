الخارجیة الایرانیة : تشرید الشعب الفلسطینی مرفوض

طهران / 21 ايار / مايو /ارنا- أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن المقاومة تمهد كل الأرضية لليوم الذي سيأتي حتما ونصلي جميعاً في القدس، مشددا على التزام حزب الله القاطع بالقضية الفلسطينية.