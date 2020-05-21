غريب آبادي: ايران رائدة في مكافحة المخدرات رغم الحظر الاميركي

جاء ذلك في رسالة وجهها غريب آبادي الى مكتب منظمة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والسفراء المنتدبين في فيينا.

واشار سفير ومندوب ايران إلى الاجراءات المؤثرة والشاملة والمتواصلة التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجال مكافحة المخدرات بحيث بلغت كمية المخدرات المضبوطة خلال العام الماضي 950 طنا، رغم الحظر الأحادي وغير القانوني الاميركي وغياب التعاون الدولي، داعيا الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى العمل بالمسؤولية المشتركة في التعريف بهذه الإجراءات ودعمها.

وورد في هذه الرسالة ان عمليات ضبط المخدرات في ايران خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) سجلت نموا بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الذي سبقه.

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