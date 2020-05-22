اطلاق حساب "البوصلة" الخاصّ بقضية فلسطين في فكر الإمام الخامنئي على انستاغرام

لطالما كانت قضية فلسطين أهمّ أهداف الثورة الإسلامية العالمية التي ذكرت على لسان مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني (قده) وقد أكّد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي مراراً على أهميّة قضيّة فلسطين تحرير القدس الشريف.

الدفاع عن فلسطين والدعم الشامل لمقاومة الشعب الفلسطيني يمثّل موقف الجمهورية الإسلامية في إيران الراسخ والذي يرفض المساومة، وقد عبّر الإمام الخامنئي مرّات عديدة في خطاباته عن كونه أهمّ وأبرز قضيّة في العالم الإسلامي اليوم.

وضمن هذه الرؤية بادر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي سابقاً لإطلاق صفحة خاصّة بفلسطين ونشر آراء الإمام الخامنئي حيال فلسطين تحت عنوان "فلسطين من البحر إلى النهر"؛ تحمل عنوان "البوصلة" على مواقع التواصل الاجتماعي ليكون الحساب الخاصّ بنشر آراء ومواقف قائد الثورة الإسلامية بشأن قضيّة فلسطين.

وتزامناً مع شهر رمضان المبارك الذي سمّاه الإمام الخامنئي بشهر فلسطين، سوف يتمّ بشكل يومي نشر مقاطع من تصريحات قائد الثورة الإسلامية بشأن فلسطين منذ استلام سماحته للقيادة عام ١٩٨٩ وحتى العام ٢٠٢٠ ضمن ترتيب سنوي تحت عنوان "شهر فلسطين" على موقع arabic.khamenei.ir وحساب البوصلة على إنستاغرام بعنوان:http://Instagram.com/Khamenei.palestine

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