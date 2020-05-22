تحرير القدس واجب إلهي ومسؤولية جميع المسلمين

وجاء في البيان الذي تم اصداره بمناسبة يوم القدس العالمي، كما كان تاسيس مكتب الممثلية السياسية الامريكية في تل أبيب غير شرعيا فان نقلها الى القدس لم يكن مشروعا باي حال من الاحوال بموجب المعاهدات والقوانين الدولية.

وتحمل البيان الكيان الصهيوني وامريكا مسؤلية المجازر في فلسطين وبحق الشعب الفلسطيني.

وشدد مجلس انصار القدس في بيانه على أنهم (الصهاينة وأنصارهم) ليسوا أبريا ودعا جميع الأمة الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه.

كما دعا المجلس الحكومة الأفغانية إلى تاسيس مكتب ممثلية سياسية للحكومة الفلسطينية في كابول.

انتهى** 1453**