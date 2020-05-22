إن أسر أوروبا على يد اللوبي الصهيوني یثیر الاستغراب

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية بانه اضاف موسوي اليوم الجمعة في تغريدة له على تويتر ان اسر اوروبا من قبل اللوبي الصهيوني مذهل وفشلت اوروبا تاريخيا في وقف انتهاك القانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني.

و تسائل موسوي عن اسباب الخوف من اجراء "الاستفتاء" في فلسطين كحل دائم.

ويعتزم الكيان الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن ، التي احتلها خلال حرب عام 1967 ، إلى أراضيه اعتبارًا من الشهر المقبل.

ووصف الاتحاد الأوروبي هذا الاجراء بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي وحذر من عواقبها.

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