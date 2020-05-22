الكيان الصهيوني هو الة القتل الجماعي للبشر

وجاء في هذه التغريدات المنشورة باللغة الإنجليزية:

1- إن الكيان الصهيوني بطبيعته يكون آلية لمجزرة الانسان وتضحي بالفلسطينيين دون أي قواعد أو لوائح.وكانت رزان النجار 20 عاما من قوات انقاذ متطوعة فلسطينية من منطقة غزة حيث قتلت اثر تعرضها لاطلاق النار من قبل قوات الكيان الصهيوني في عام 2018.

2-ويمعن الكيان العنصري الإسرائيلي في سياسة استهداف الأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين كانوا غير مسلحين وكانوا يسعون فقط لتحقيق الحرية والعدالة ، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار عليهم وهذا مثال شنيع من الجرائم الحربية التي ارتكبها الكيان الصهيوني .

3-تكون النساء والاطفال الفلسطينيون المضطهدون في المعتقلات هم الضحايا الرئيسيون لوحشية الكيان الصهيوني وانهم يتعرضون للضرب المبرح والتعذيب بشكل جماعي أثناء احتجازهم في المعتقلات الإسرائيلية دون أي مبرر لذلك يجب الإفراج عنهم على الفور.

4-التعذيب المنهجي هو جزء من ذات( الحمض النووي) للكيان الصهيوني. إن الكيان الصهيوني كيان عنيف ينتهج سياسة تقليدية تتمثل في تعذيب الفلسطينيين الأبرياء حتى الموت و تتعارض هذه السياسة وجميع القواعد القانونية، وكذلك حقوق الإنسان الأساسية كونها تجسد عمل بربري ووحشي.

5- ان الاحتلال يتجذر في سياسة الفصل العنصري للكيان الصهيوني. ومع ذلك ، فإن الجيل الشاب الفلسطيني شجاع بما يكفي والعهد التميمي ناشطة فلسطينية تبلغ من العمر 19 عاماً وهي انموذج للحركة الوطنية لتحرير الأراضي الفلسطينية.

انتهى** 1453**