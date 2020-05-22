انعكاسات واسعة لخطاب قائد الثورة الاسلامية في وسائل الاعلام العراقية

وشاركت اكثر من 20 قناة عراقية فضائية بنقل الخطاب التأريخي للامام الخامنئي بشكل مباشر، بينها قنوات الفرات، ونبأ، الانوار2، والنجباء، والاباء، والغدير، والاتجاه، واي نيوز، والمسار، والمسار الاولى، والايام، والراصد، والاشراق، والعهد، وبلادي، وافاق، والبينة، والصحة، والطليعة، وقنوات محلية اخرى.

فيما اجرت عشرات المحطات التلفزيونية والاذاعية المحلية ندوات وحلقات نقاش وتحليل عقب الخطاب التاريخي مباشرة، تم خلالها البحث والتحليل لكلمة قائد الثورة الاسلامية ومضامينها.

وغطت عشرات الاذاعات ووكالات الانباء المحلية هذا الخطاب التأريخي فيما اخذت مضامينه ومختطفاته على شكل اخبار سريعة "عاجلة" وتم ادراجها في شريطها الاخباري "السبتايتل".

انتهى ع ص