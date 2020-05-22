٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٤٥ م
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 83797346
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Dossier

واعظي: تحرير القدس المقدس سيتحقق بوحدة مسلمي العالم

واعظي: تحرير القدس المقدس سيتحقق بوحدة مسلمي العالم

طهران / 22 ايار / مايو -ارنا – اكد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي"،أن تحرير القدس هدف يتحقق يوما من الأيام بفضل الله تعالى وبجهود مسلمي العالم و وحدتهم .

و كتب واعظي على صفحته الخاصة في موقع “انستغرام" ،إن يوم القدس ليس يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني فحسب ،بل هو يوم الدفاع عن الحقوق والكرامة والإنسانية ، ويوم الإعراب عن الاشمئزاز عن الظلم والاحتلال.

وقال "إن يوم  إعلان البراءة من الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان وإرهاب الدولة. نحن نحتفل بهذا اليوم ونقدم أحر تحياتنا للفلسطينيين المضطهدين والمعذبين".

وأشار إلى أن "الدفاع عن المظلومين ومقاومة الاضطهاد هو جوهر الفكر والهوية الإسلامية ومن مبادىء الثورة الإسلامية في ايران والتي لا تتغير".

و شدد أن الايرانيين لن يتخلوا  عن هذه الاستراتيجية اتباعا لتوصيات المهندس العظيم للثورة الإسلامية والقائد الأعلى للثورة.

انتهى

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