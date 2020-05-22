موسوي: اميركا تنتهك جميع الاعراف والقواعد والقوانين الدولية

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: ان نهج الاحادية وخروج اميركا من الاتفاقيات الدولية مازال مستمرا.

واضاف: ان الحكومة الاميركية تخرق منذ 3 اعوام ونصف العام جميع التزاماتها الدولية وتنتهك كل الاعراف والقواعد والقوانين الدولية وهو ما سينتهي بالتاكيد الى حكم الاقلية.

وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من اتفاقية السماء المفتوحة، التي تضم 35 بلدا، وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، وذلك في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لإخراج بلاده من اتفاقية دولية كبيرة، بعد اتهامه لروسيا بانها خرقت الاتفاقية.

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