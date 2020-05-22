الرئيس روحاني يؤكد ضرورة التزام التوصيات الصحية حتى السيطرة الكاملة على كورونا

جاء ذلك اثر استماع رئيس الجمهورية اليوم الجمعة لتقرير وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي حول اوضاع البلاد في مجال مكافحة كورونا وازدياد نسبة الاصابات في بعض المحافظات بسبب عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.

واكد الرئيس روحاني على التوعية الاعلامية للمواطنين بضرورة استمرار التزام الشروط والتوصيات الصحية حتى السيطرة والقطع الكامل لسلسلة تفشي المرض وعودة هذه المناطق الى الحالة البيضاء.

كما اوعز رئيس الجمهورية بالاستعداد اللازم لتنفيذ والتزام التوصيات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال الايام القادمة نظرا لاحتمال ازدياد سفر وتردد المواطنين خلال ايام عيد الفطر.

واشار الرئيس روحاني الى قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والقضايا المطروحة خلال اجتماع رؤساء اللجان الفرعية التابعة لهذه اللجنة حول اعادة فتح المزارات الدينية والاعمال الاقتصادية المتبقية وقال، انه ينبغي الاستعداد اللازم في جميع القطاعات ذات الصلة فيما يتعلق بالتوعية الدقيقة وتنفيذ التوصيات في مزاولة الاعمال الاقتصادية المتبقية والاشراف عليها.

وقال، انه نظرا لعدم امكانية القضاء الكامل على كورونا خلال الاشهر القادمة، فانه ينبغي علينا التخطيط والعمل لحفظ سلامة المواطنين وان نتمكن في الوقت ذاته من توفير شروط مزاولة الاعمال لهم وشؤونهم الحياتية.

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