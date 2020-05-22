الرئيس روحاني يوعز بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية

طهران / 22 ايار / مايو / ارنا- أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان “موقفنا من قضية فلسطين والكيان الغاصب هو موقف عقائدي ديني شرعي اخلاقي انساني”، وتابع “موقفنا هذا غير قابل للتبديل ومن يراهن انه من خلال الحروب العسكرية او الامنية او التجويع او اي شيء آخر انه يمكن ان يغير بهذا الموقف فهو مشتبه”.