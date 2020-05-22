٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٣٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83797428
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الرئيس روحاني يوعز بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية

الرئيس روحاني يوعز بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية

طهران / 22 ايار / مايو / ارنا- اوعز رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لرئيس منظمة التخطيط والميزانية بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس روحاني اوعز اليوم الجمعة لمساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت بتوفير 30 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) خلال فترة شهر كاعتمادات لازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة في مجال النقل.    

وقال الرئيس روحاني خلال حديثه مع رئيس منظمة التخطيط والميزانية، ان مشاريع البنية التحتية المهمة في البلاد مثل سكك حديد "جابهار-زاهدان" (جنوب شرق) و"همدان-سنندج" (غرب) و"بستان آباد-تبريز" (شمال غرب) و"رشت –انزلي" (شمال) و"يزد-اقليد" (وسط) وكذلك المراحل اللاحقة للطريق الحر "طهران-شمال ايران" والطريق السريع "منجيل-رودبار" (شمال) وجزء من طريق هراز (بين طهران وشمال البلاد) قد ادرجت في الاولوية وسيتم توفير الاعتمادات لتنفيذها.

واكد الرئيس روحاني انه ينبغي العمل لافتتاح وتدشين 800 مشروع وطني وعلى مستوى المحافظات خلال اسبوع الحكومة.

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