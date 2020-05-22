رئيس الجمهورية: سوق البورصة والرساميل يجب ان تصل الى توازن موثوق

وخلال حديثه هاتفيا اليوم الجمعة مع وزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند، استمع الرئيس روحاني الى تقرير من الوزير حول اجراءات وبرامج الوزارة في سياق تنظيم سوق الاستثمارات والبورصة في البلاد وقال، انه علينا بذل الجهود من اجل ان تصل سوق البورصة والرساميل الى توازن موثوق كي يبادر المواطنون بثقة كاملة للاستثمار براحة البال في هذه المجال.

واضاف، انه ينبغي عبر بيع الاوراق المالية الاسلامية التخطيط والمبادرة لتوفير الارصدة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية في البلاد.

واشار رئيس الجمهورية الى انه ينبغي التخطيط لتوفير امكانية طرح اسهم الشركات المربحة في البورصة دوما واضاف، ان التوعية الدقيقة بشان سوق الرساميل للمواطنين واستفادتهم الصحيحة والموثوقة من هذه السوق تحظى باهمية كبيرة وبامكانها ان تؤدي الى تنمية البلاد وزيارة الرساميل.

من جانبه قدم وزير الاقتصاد والمالية لرئيس الجمهورية تقريرا حول وتيرة بيع اسهم صندوق الوساطة المالية الاولى وبرامج الوزارة في مجال تحرير قسم من اسهم العدالة واجراءات الوزارة في سياق تنمية سوق الرساميل والبورصة وتعزيز مشاركة المواطنين في هذا المجال.

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