٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83797509
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الرئیس روحاني یعزي بحادث سقوط الطائرة الباکستانیة

الرئیس روحاني یعزي بحادث سقوط الطائرة الباکستانیة

طهران / 22 ایار / مایو / ارنا- عزی رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حسن روحاني، رئیس الوزراء الباکستاني عمران خان بحادث سقوط طائرة الرکاب الباکستانیة الیوم الجمعة.

جاء ذلك في برقية بعثها الرئيس روحاني الى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اثر حادث سقوط طائرة الركاب الباكستانية اليوم الجمعة والتي راح ضحيتها العشرات من الافراد.

واعرب الرئيس روحاني، عن المواساة للحكومة والشعب الباكستاني خاصة اسر الضحايا، بهذا المصاب.

يذكر ان طائرة نقل ركاب باكستانية من طراز "ايرباص 320" سقطت قرب مطار كراتشي ولقي ركابها الـ 99 وطاقمها الـ 8 مصرعهم.

وذكرت وسائل اعلام باكستانية أن هذه الطائرة كانت متجهة من مدينة لاهور إلى كراتشي، عندما سقطت قرب مطار "جناح" الدولي في مدينة كراتشي.

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