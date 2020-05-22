وزير خارجية صربيا: ندعم تطوير العلاقات مع ايران في كل الظروف

وخلال لقائه السفير الايراني في بلغراد رشيد حسن بور امس الجمعة، وصف الوزير الصربي العلاقات بين البلدين بانها ودية ومترافقة مع الاحترام المتبادل واكد ضرورة حفظ وتعزيز المحادثات والمشاورات الثنائية، معربا عن امله بان يقوم الرئس الصربي الكساندر فوتشيتش بزيارة ايران في المستقبل القريب.

وثمّن موقف ايران في دعم وحدة اراضي صربيا وعدم الاعتراف الرسمي باستقلال كوسوفو واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية يمكنها ان تعول على دعم صربيا لها في المنظمات الدولية رغم الضغوط، وان صربيا تدعم تطوير العلاقات مع ايران في كل الظروف.

واشار الى تدابير صربيا لمكافحة فيروس كورونا وقدم المواساة بالوفيات في ايران بسبب هذا الفيروس ، معربا عن امله بتوفير الظروف للمضي بالتعاون الاقتصادي بين البلدين الى الامام بعد عودة الاوضاع الناجمة عن كورونا الى حالتها الطبيعية.

من جانبه اعتبر السفير الايراني في بلغراد استقلالية ايران وصربيا على الصعيد الخارجي بانها تساعد البلدين كي يتمكنا من تطوير العلاقات والتعاون الثنائي بينهما واضاف، لقد شهدنا على الصعيد الدولي تعاونا جيدا بين البلدين يمكنه ان يتطور اكثر فاكثر.

واكد حسن بور بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب وتدعم تماما تبادل زيارات الوفود والمشاورات في مختلف الاصعدة والابعاد.

واعرب الجانبان عن الارتياح للتقدم الحاصل في مجال تنمية التعاون الثنائي وعبرا عن الرغبة بمواصلة الانشطة في سياق تعزيز وتعميق العلاقات خاصة في الاصعدة الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

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