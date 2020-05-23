٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83797638
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جهانغیری یعزي بحادث سقوط الطائرة الباکستانیة

جهانغیری یعزي بحادث سقوط الطائرة الباکستانیة

طهران/ 23 ايار/ مايو/ارنا- عزى النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، رئیس الوزراء الباکستاني عمران خان بحادث سقوط طائرة الرکاب الباکستانیة امس الجمعة.

وجاء ذلك في برقية بعثها اسحاق جهانغيري الى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اثر حادث سقوط طائرة الركاب الباكستانية امس الجمعة والتي راح ضحيتها العشرات من الافراد.

واعرب جهانغيري، عن المواساة للحكومة والشعب الباكستاني خاصة اسر الضحايا، بهذا المصاب.

يذكر ان طائرة نقل ركاب باكستانية من طراز "ايرباص 320" سقطت قرب مطار كراتشي ولقي ركابها الـ 99 وطاقمها الـ 8 مصرعهم.

وذكرت وسائل اعلام باكستانية أن هذه الطائرة كانت متجهة من مدينة لاهور إلى كراتشي، عندما سقطت قرب مطار "جناح" الدولي في مدينة كراتشي.

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