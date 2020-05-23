كورونا لن تحد من عزيمة العالم الاسلامي لتحرير فلسطين

قال امام جامع خاتم الانبياء في مدينة بجنورد " آخوند آتا داوري" في حوار مع ارنا ان الشعب الايراني لايمكن وتحت اية ظروف كانت ان ينسى مبادئ فلسطين مؤكدا على دور و رسالة الاعلام ووكالات الانباء في توعية العموم وخاصة الشباب بشأن مظلومية الشعب الفلسطيني.

واضاف داوري ان يوم القدس العالمي الذي اطلقة الامام الخميني (ره) لتوحيد الامة الاسلامية لتحرير فلسطين يجب ان لايتعرض للنسيان بسبب ازمات امثال كورونا .

وقال ايضا ان حماية المظلوم اكد عليه الرسول الاعظم (ص) حيث قال " من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم" لذا فإن السعي لتحرير فلسطين هو تكليف ديني وان القدس الشريف هي قبلة المسلمين الاولى ومتعلقة بالعالم الاسلامي اجمع .

مبادئ فلسطين في قلوب المسلمين واحرار العالم

قال امام جمعة مدينة رازوجركلان ا" آخوند رحيم صمدي" ان يوم القدس هو يوم لجميع احرار العالم وليعلم الكيان الصهيوني المحتل ان عدم اقامة مسيرات يوم القدس بسبب الحفاظ على صحة الناس من فيروس كورونا لايعني نسيان قضية المسلمين الاولى مؤكدا ان مبادئ فلسطين هي في قلوب المسلمين واحرار العالم .

واشار الى مكانة القدس عند المسلمين واضاف ان الصهيونية حركة معادية للاسلام وان يوم القدس الذي اطلقه الامام الخميني (ره) هو يوم اتحاد المسلمين ضد الكيان الصهيوني الغاصب لتحرير فلسطين والقدس الشريف .

انتهى**م م**