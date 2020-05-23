٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83797891
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Dossier

أبو أحمد فؤاد للميادين:

أية الله الخامنئي رسم خارطة الطريق لتحرير فلسطين عن طريق المقاومة وهذا خيارنا

أية الله الخامنئي رسم خارطة الطريق لتحرير فلسطين عن طريق المقاومة وهذا خيارنا

طهران/23 ايار/مايو/ارنا -قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد إن موقف قائد الثورة الاسلامية الإيرانية سماحة أية الله علي الخامنئي بشأن فلسطين ينسجم مع إرادة الفلسطينيين، موضحاً أن " أية الله الخامنئي رسم خارطة الطريق لتحرير فلسطين عن طريق المقاومة وهذا خيارنا.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد، امس الجمعة عبر الميادين، أن النظام الرسمي العربي بغالبيته مرتبط بالولايات المتحدة الأميركية ويدين لها بالبقاء"، مبيناً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يبتز معظم الأنظمة العربية".

وبخصوص اندفاع الأنظمة العربية للتطبيع مع "الكيان الصهيوني"، قال إن "الشعوب العربية ترفض التطبيع والأنظمة هي التي تسعى إليه"، وآخره "هبوط طائرة إماراتية في مطار إسرائيلي بذريعة مساعدة الفلسطينيين".

وطالب أبو أحمد فؤاد بسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" والانسحاب من اتفاق أوسلو، موضحاً أن الخلاف مع السلطة الفلسطينية "نابع من رفضنا لاتفاق أوسلو الذي نعتبره مضراً لمصالح شعبنا".

وشدّد على أن الجبهة "توافق على أي خطوة للانسحاب من أوسلو، ونسأل لماذا لا نبدأ بسحب الاعتراف بإسرائيل"؟

وقال إن "المطلوب هو توحيد الجهود وتشكيل قيادة وطنية موحدة بالضفة الغربية لتقود الجهود على ضوء احتمالات الضم"، محذراً من أن يقع أحد في دائرة اليأس أو الإحباط، فـ"المقاومة والتحرير مشروع مستمر جيلاً بعد جيل".

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