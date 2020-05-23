وزارة الدفاع الايرانية : قوة الردع الايرانية في تنامي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي صدر بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر : ان هزيمة العدو في ساحة الحرب الناعمة والحظر الجائر بحاجة الى فطنة ووعي و معرفة العدو والتعرف على حيل اعداء الثورة الاسلامية وفي هذا الصدد فإن الشباب المتخصص المؤمن والمجاهد فمكما كانوا طوال الاربعين عاما الماضية فهم اليوم يقومون بتطوير البنى الدفاعية للبلاد ويعززون قوة واقتدار الجمهورية الاسلامية .

واضاف البيان ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ونظرا لبدء مرحلة جديدة بعد انتصار الثورة الاسلامية لكفاح الشعب الفلسطيني ونشوء جبهة المقاومة وتغير معادلة القوة لصالحها فإنها تعلن دفاعها وبكل قوة هذه الجبهة حتى تحقق النصر النهائي مؤكدة ان العدو المتغطرس لايعرف سوى لغة القوة والاقتدار.

يذكر ان مدينة خرمشهر الإيرانية تم تحريرها من القوات العراقية بتاريخ 24 ايار/ مايو 1982 بعد اشهر من الاحتلال جراء الحرب العراقية الايرانية ( 1980-1988).

انتهى**م م**