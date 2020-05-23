الوثائقي الايراني "العيون والأيدي" ينال الشهادة الفخرية في مهرجان كندي

وتقام الدورة السابعة والعشرين لمهرجان "هات داكس" الدولي للافلام الوثائقية عبر الانترنت خلال الفترة من 27 ايار الى 6 حزيران 2020 ولكن التحكيم تم خلال الفترة من 1 الى 10 ايار الحالي حيث استطاع الوثائقي الايراني "العيون والأيدي"(جشم ها و دست ها) للمخرج بناه بر خدا رضائي الفوز بشهادة هيئة التحكيم الفخرية (Honourable Mention ) وذلك في اول مشاركة دولية له في مهرجان "هات داكس" الدولي في قسم "واجهة العالم" بكندا.

ويسلط "العيون والأيدي" في 57 دقيقة الضوء على حياة زوج يظنان ان يكون احداهم عين والثاني يد للآخر.

انتهى**م م**