٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83798342
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تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 23 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 133 الاف و521 حالة وبوفاة 59 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7359 حالة.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1869 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 133 الاف و521 حالة لغاية الان بينهم  2633 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 104 الف  و72 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 59 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7359 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 781  الفا و286 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

انتهى**م م*

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