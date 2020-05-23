تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1869 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 133 الاف و521 حالة لغاية الان بينهم 2633 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 104 الف و72 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 59 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7359 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 781 الفا و286 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

انتهى**م م*