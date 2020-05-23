"سردار آزمون" ضمن أفضل 10 نجوم لكرة القدم في أسيا

وينشر موقع ترانسفير ماركت الشهير الرسوم البيانية كل يوم ويقارن اللاعبين مع بعضهم البعض.

وتوجه الموقع اليوم السبت إلى أبرز اللاعبين الآسيويين ونشر قيمتهم المالية في السوق الحالية وفقًا لأدائهم وان الامر الذي كان مثيرا للاهتمام هو وجود اسم لاعب إيراني بين اللاعبين العشرة الأثرياء في قارة أسيا.

وفي هذه القائمة ، احتل النجم الإيراني في فريق زينيت الروسي سردار آزمون المرتبة الثالثة بقيمة 14.5 مليون يورو. ويتصدر صن هيونغ مين الكوري في هذه القائمة بقيمة 64 مليون يورو. كما يعد اللاعب الياباني في فريق بورتو البرتغالي شويا ناكاجيما أقرب المتابعين للاعب الكوري في فريق توتنهام الانجليزي بقيمة 16 مليون يورو.

ويشكل كل من كوبو ولي وتوميياسو وهوانغ ومينامينو وكامادا و وولي اللاعبين الآخرين في هذه القائمة على التوالي.

وتعد اليابان مع خمسة لاعبين وكوريا الجنوبية مع ثلاثة لاعبين من افضل الدول في هذه القائمة من حيث عدد اللاعبين.

انتهى**2018