صحفية روسية : خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية هو خطة عمل ودليل لتحرير القدس

واضافت يجوفا اليوم السبت لارنا ان خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على الخامنئي حول فلسطين ومحور المقاومة كان واقعيا ومفيدا للغاية.

واشارت الى كلامه فيما يتعلق بدعم الغرب للكيان الصهيوني وقالت : ان الكثير من الدول الغربية ضعيفة وان بعض المنظمات الدولية هي العوبة بيد امريكا .مؤكدة ان محور المقاومة قد حقق اهدافه واوقف التوسع الصهيوني في الاراضي المحتلة .

وفيما يتعلق بكلام قائد الثورة الاسلامية حول جرائم الكيان الصهيوني وخيانة بعض الدول العربية قالت يجوفا: ان هذا الخطاب خطة عمل ودليل ممتاز وجيد للدول الاسلامية مبينة انه بدون شك ستأخذ به الحركات التحررية واصدقاء فلسطين في تلك الدول.

وصرحت ان الاحداث في السنوات الاخيرة بينت حقانية خطابات سماحة قائد الثورة الاسلامية ولكن البعض لايستطيع فهمها وادراكها .

واكدت رئيسة تحرير موقع " ميخور رو أنه ستنتصر المقاومة بعون من الله عزوجل وان مخططات العدو لنزع اسلحتها مصيرها الفشل .

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