الرئيس روحاني : نأمل بأن لا تقدم امريكا على اجراء خاطئ

واكد رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال، على توسيع وتعميق العلاقات بين طهران والدوحة وبما يشمل كافة المجالات الثنائية لاسيما الاقتصادية والتجارية.

وقال : رغم الظروف الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا، لكن ينبغي اعادة تفعيل التعاون الاقتصادي في اطار البروتوكولات الصحية والرقابية بين البلدين.

وتطلع روحاني بان يسهم عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في اسرع وقت ممكن، في التسريع بوتيرة التعامل التجاري بين طهران والدوحة وازالة العراقيل ونقل البضائع عبر الموانئ واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين شيئا فشيئا.

كما اكد استعداد ايران الشامل للتعاون مع دولة قطر في سياق تعزيز البنى التحتية اللازمة لاستضافة كاس العالم 2022 .

وعلى صعيد اخر، قال الرئيس روحاني : انه نظرا لتحركات الامريكيين الاخيرة فقد سادت ظروف لايمكن القبول بها في مختلف نقاط العالم، وفيما اذا تعرضت ناقلاتنا النفطية في بحر الكرائيب او اي منطقة اخرى في العالم الى مشكلة من جانب الامريكيين، اننا سنتخذ اجراء مماثلا ونعرضهم الى المشاكل ايضا.

واضاف : نحن نؤكد دوما على حقنا المشروع في الدفاع عن سيادتنا وسلامة اراضينا وتحقيق مصالحنا الوطنية، ونامل بان لا يقدم الامريكيون على اجراء خاطئ.

رئيس الجمهورية قال في حديثه للشيخ تميم ايضا : ان الظروف الراهنة في العالم اليوم تستدعي التعاون المشترك ولاسيما في ظروف انتشار وباء كورونا؛ لكن للاسف الولايات المتحدة الامريكية تواصل في قرارتها السقيمة وممارساتها اللاانسانية.

وتابع : نحن على غرار الماضي، نؤكد بان امن منطقتنا ولاسيما الامن البحري في المنطقة يتحقق بواسطة الدول الاقليمية نفسها، ولطالما اعلننا عن استعدادنا لترسيخ مزيد من التعاون مع دول الجوار، واليوم نؤكد على هذا الموقف ايضا.

وفي الختام هنأ روحاني الحكومة والشعب القطريين مسبقا، بمناسبة عيد الفطر السعيد؛ متطلعا الى مزيد من توسيع العلاقات بين البلدين.

الى ذلك، هنأ الامير القطري ايران حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر السعيد، كما اكد على تنمية العلاقات الثنايئية في جميع المجالات.

واكد الشيخ تميم خلال المباحثات الهاتفية اليوم السبت مع الرئيس روحاني، انه شخصيا يولي اهتماما خاصا الى العلاقات الاقتصادية مع ايران؛ مبينا ان هذا الامر ياتي ضمن الاولويات في دولة قطر.

كما اعرب عن امله بان يسهم اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران والدوحة اكثر فاكثر.

وحول الوضع الاقليمي الراهن، قال الشيخ تميم : ان موقف قطر الحاسم يتمثل في تامين امن المنطقة عبر مساهمة الدول الاقليمية كافة؛ داعيا الى التعاون الشامل بين هذه الدول من اجل حماية امن الممرات المائية في المنطقة.

واردف : اننا نعارض التوتر برمته، ونكرس جل طاقاتنا من اجل خفض التصعيد.

انتهى ** ح ع