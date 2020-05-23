جهانغيري يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد

واكد جهانغيري في هذه البرقيات : انني ادعو الباري تعالى ان يكلّل بفضل هذا العيد، جهود علمائما واخصائينا بالنجاح لكي نتمكن من القضاء على فيروس كورونا ومرض كوفيد 19 باسرع وقت ممكن؛ وان تعمّ السلامة والامان والسلم والاستقرار في انحاء هذه البسيطة.

واضاف، ان عيد الفطر مناسبة عظيمة لتكريم المؤمنين الذين انتصروا تحت رعاية القران الكريم وابتهالاتهم الخالصة خلال شهر رمضان المبارك في مجاهدة النفس وبناء الذات ونيل رضا المعبود؛ ونامل باننا قد استطعنا من العودة الى فطرتنا النقية والسير في هذا السياق على خطى الصالحين والابرار.

وختم النائب الاول لرئيس الجمهورية، بالدعاء ان يمّن الباري تعالى على الشعوب الاسلامية بالرقي والسعادة وعلى نظرائه بالسلامة والازدهار.

انتهى ** ح ع