مسؤول : اعادة فتح ابواب المراكز الدينية في طهران بعد عيد الفطر

وفي تصريح اليوم السبت، اذ اشار فرهادي الى اعادة فتح هذه المراكز بعد عيد الفطر، قال : ان الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية، سيعود الى وضعه الطبيعي بدءاً من 30 ايار / مايو الحالي، (من الساعة السابعة والنصف صباحا الى الثانية والنصف بعد الظهر) وبحضور الموظفين داخل اماكن العمل؛ طبعا مع رعاية كامل التعليمات الصحية والوقائية ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ايضا، اعلن الرئيس روحاني، ان ابواب العتبات المقدسة سيعاد فتحها امام الزوار بعد عيد الفطر السعيد منوها الى انه ابتدءا من السبت المقبل سيكون دوام جميع الموظفين من الساعة 7:30 صباحا لغاية 2:30 بعد الظهر.

وفي اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، نوه رئيس الجمهورية الى الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قائلا، بدأت مرحلة السيطرة على كورونا ويمكننا القول أن نحو 10 محافظات تمر بظروف جيدة من حيث احتواء الفيروس.

من جانبه، اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 133 الفا و521 حالة، وبوفاة 59 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين 7359 حالة.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1869 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا في ايران؛ مبينا ان ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ لحد الان 104 الاف و72 شخصا.

انتهى ** ح ع