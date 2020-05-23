لاريجاني يهنئ رؤساء البرلمانات الاسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد

وكتب لاريجاني في برقيات التهنئة بالمناسبة : تقبّلوا مني بوافر السعادة، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر الكبير.

واضاف : انني على يقين بأن دور واداء برلمانات الدول الاسلامية في مواجهة التحديات التي تحوم بالعالم الاسلامي اليوم، بما في ذلك ازمة فيروس كورونا كان مؤثرا؛ وفي ظل الظروف الحالية اجتازت البلدان الاسلامية اختبارا عسيرا وخاصا، بما يشكل قاعدة لتعزيز الاواصر والتعاطف والتعاون بين الامة الاسلامية العظيمة.

وتطلع رئيس البرلمان الايراني الى تألق ورقي الحضارة الاسلامية في ظل تعاليم الاسلام المبين والاجواء التي تسودها الثقة والتضامن بين المسلمين، وان يظهر وجه الاسلام الحقيقي الذي ينادي بالسلام والمحبة والصداقة والتعاون اكثر من اي وقت مضى.

وفي الختام كتب لاريجاني الى نظرائه لدى البلدان الاسلامية : انني اغتنم هذه الفرصة كي ادعو الله تعالى ولنواب البرلمان والحكومة والشعب في بلادكم بالنجاح والسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع