٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٥١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83798844
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الرئيس روحاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر

الرئيس روحاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر

طهران / 23 ايار / مايو /ارنا- بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني برقيات تهنئة الى نظرائه في الدول الاسلامية مهنئا لمناسبة عيد الفطر السعيد.

وجاء في البرقيات التي وجهها الرئيس روحاني، ان عيد الفطر هو لحظة الاحتفال والسرور الحقيقي للعبور من الاختبار الالهي وموسم بهجة العباد الصالحين الذين لم يالوا جهدا في طاعة المعبود ولم يغفلوا عن الصراط المستقيم.

واعرب الرئيس روحاني عن امله بـ "ان نتمكن ببركة هذا العيد العزيز وفي ظل جهود واهتمام العلماء والخبراء وعبر التغلب على التحديات والمعضلات والمشاكل التي تواجه البشرية اليوم خاصة فيروس كورونا، من تمهيد المزيد من الارضية للصحة والامن والسلام لشعوبنا في الدول الاسلامية وشعوب انحاء العالم"، سائلا الباري تعالى ان يمّن بالعزة والسعادة على جميع مسلمي العالم.

انتهى ** 2342  

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