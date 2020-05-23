الرئيس روحاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر

وجاء في البرقيات التي وجهها الرئيس روحاني، ان عيد الفطر هو لحظة الاحتفال والسرور الحقيقي للعبور من الاختبار الالهي وموسم بهجة العباد الصالحين الذين لم يالوا جهدا في طاعة المعبود ولم يغفلوا عن الصراط المستقيم.

واعرب الرئيس روحاني عن امله بـ "ان نتمكن ببركة هذا العيد العزيز وفي ظل جهود واهتمام العلماء والخبراء وعبر التغلب على التحديات والمعضلات والمشاكل التي تواجه البشرية اليوم خاصة فيروس كورونا، من تمهيد المزيد من الارضية للصحة والامن والسلام لشعوبنا في الدول الاسلامية وشعوب انحاء العالم"، سائلا الباري تعالى ان يمّن بالعزة والسعادة على جميع مسلمي العالم.

انتهى ** 2342