قائد الثورة يوافق على العفو عن عدد من المحكومين الامنيين

وجاءت موافقة القائد بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية بالعفو عن عدد من المحكومين الامنيين من ضمنهم طلبة جامعيون وبعض عمال مصنع "هفت تبة" (للسكّر في خوزستان) وعدد من معتقلي يوم العمال.

وقد اعلن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد على الخامنئي، ان سماحته وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي بشأن العفو او تخفيض العقوبات عن 3721 مدانا وفق احكام المحاكم العامة والثورة الاسلامية والمؤسسات القضائية التابعة للقوات المسلحة في ايران.

وجاء في التقرير ايضا، ان سماحة القائد، وافق عىل هذا الاقتراح وفقا للبند 11 من المادة 110 للدستور الايراني.

انتهى ** 2342