الرئيس الايراني: قادرون على تجاوز الأزمات المفروضة في ظل توجيهات القائد والوحدة والتضامن

وفي بيان اصدره اليوم السبت لمناسبة عيد الفطر السعيد، قدم الرئيس روحاني التهنئة الى الشعب الإيراني وتمنى لهم قبول الطاعات والعبادات، وقال: نشكر الباري تعالى أنه ورغم الظروف الخاصة والمخاوف بشأن صحة المواطنين،لم تتأثر عظمة شهر رمضان المبارك وأجواؤه المعنوية بذلك، ففي طيلة ايام هذا الشهر الفضيل ولياليه التزم المواطنون الصائمون بالتعاليم الالهية وكرسوا اواصرهم مع المعارف والمناسك النورانية وخاصة في ليالي القدر، وخاضوا تجربة جديدة من أداء العبادة في ظروف أصعب، مبرزين شوقهم وحرصهم على القيم الدينية والمعنوية والمعارف الإلهية بشكل أكثر جمالية وأكثر تأثيرا مما مضى.

واضاف، ان بلادنا اليوم حيث تتعرض للضغوط الظالمة والممنهجة فهي بحاجة اكثر من اي وقت اخر لرسائل شهر رمضان البناءة والمضيئة ولا شك انه وفي ظل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية الحكيم والمزيد من الوحدة والتضامن بين السلطات الثلاث يمكننا العبور جيدا من الازمات المفروضة واستعراض عزة وشموخ الشعب الايراني العظيم.

واشاد رئيس الجمهورية بخدمات جميع العاملين المتفانين والمضحين الذين قدموا الخدمات للمواطنين في شهر رمضان المبارك بعزم راسخ وايمان قوي في جميع المجالات الصحية والطبية والخدمية والاغاثية وغيرها.

واعرب عن امله بان نشهد في ضوء قيم وعظمة هذا الشهر المبارك، المزيد من تقارب القلوب وترسيخ الاواصر الدينية والتزام القيم الاخلاقية السامية في السلوكيات الفردية والاجتماعية في المجتمع الاسلامي.

انتهى ** 2342