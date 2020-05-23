صلاة عيد الفطر بطهران تقام في مسجد "الامام الحسين (ع)" بامامة حجة الاسلام ابوترابي

وافاد الموقع الاعلامي لمحافظة طهران ان هذه المراسم ستقام اليوم الاحد عند الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش) في مسجد "الامام الحسين (ع)".

واضاف التقرير انه ينبغي على المصلين التزام التوصيات الصحية للمشاركة في مراسم صلاة عيد الفطر السعيد كاستخدام الكمام والقفاز والسجادة والتربة الخاصة بكل منهم، فضلا عن العمل بمسالة التباعد الاجتماعي بان يكون المصلون على مسافة مناسبة كل منهم عن الاخر.

يذكر ان مراسم صلاة عيد الفطر تقام في عدد من المساجد في طهران هذا العام بدلا من مصلى طهران في ضوء الظروف الراهنة الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية من اجل الحد من تفشي الفيروس.

انتهى ** 2342