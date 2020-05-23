٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83798917
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محافظ طهران يعلن انخفاض نسبة الوفيات بسبب كورونا

محافظ طهران يعلن انخفاض نسبة الوفيات بسبب كورونا

طهران / 24 ايار / مايو / ارنا- اعلن محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي عن انخفاض نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة.

وقال محسني بندبي في تصريح له بهذا الصدد السبت، اننا نشهد الان ادارة ازمة كورونا في طهران وانخفاض عدد الوفيات فيها الى اقل من 8 حالات يوميا ويتوجب علينا بذل الجهود من خلال التزام التوصيات الصحية كي لا نواجه المشاكل من جديد.

وحول الدوام في الدوائر الرسمية قال انه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا سيعود العمل في الاجهزة الادارية الى ما كان عليه سابقا بدءا من يوم السبت القادم على ان يكون الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

واضاف، ان الذين يعانون من امراض اساسية يمكنهم مواصلة العمل عن بعد للحفاظ على سلامتهم وتسهيل الخدمة للمواطنين.

وحول المزارات الدينية مثل مرقد "السيد عبدالعظيم الحسني (س)" في مدينة ري جنوب العاصمة، اوضح بانها ستفتح بعد عيد الفطر السعيد من طلوع الشمس الى غروبها.

يتبع ** 2342

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