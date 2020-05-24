وزير الدفاع يهنئ نظرائه في البلدان الإسلامية بعيد الفطر المبارك

وهنأ العميد أمير حاتمي في هذه البرقيات وزراء الدفاع في كل من العراق وأذربيجان وطاجيكستان وكازاخستان وأفغانستان وباكستان وتركمانستان وسوريا وقطر والكويت وعمان وتركيا وإندونيسيا والجزائر وماليزيا والنيجر ومالي وتنزانيا وتشاد والبوسنة والهرسك والسنغال وتونس وموريتانيا واليمن وبنغلاديش ونيجيريا بحلول عيد الفطر؛ مؤكدا ان هذا العيد هو يوم الشكر لله سبحانه وتعالى حيث وضع الباري تعالى نور الفطرة الساطع في ظلام الجسد حتى يكون مشعًا و واهباً للحياة.

وتطلع وزير الدفاع الى تماسك جميع المسلمين و وحدتهم اكثر فاكثر وكذلك كرامة الإسلام وفي مختلف المجالات بفضل هذا العيد الزاخر بالخير والبركة.

انتهى**2018/ ح ع **