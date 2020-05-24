٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:١١ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83799212
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مسجدي : ايران مستعدة لتعزيز التعاون العلمي مع العراق

مسجدي : ايران مستعدة لتعزيز التعاون العلمي مع العراق

طهران/24ايار/مايو/ارنا - اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي خلال لقاءه وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتعزيز التعاون العلمي والجامعي مع العراق اكثر فاكثر.

وهنّأ مسجدي خلال هذا اللقاء بانتخاب نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة مصطفى الكاظمي، معربا عن أمله في أن يتم تعزيز وتوسيع التعاون العلمي والجامعي بين البلدين اكثر من ذي قبل خلال فترة ولايته ، وأن تتمكن النخب والأكاديميون والمفكرون الاستفادة من الإنجازات العلمية في اطار خدمة الشعبين الايراني والعراقي.

من جانبه، اشار وزير التعليم العالي العراقي، انه على علم بالتقدم العلمي للجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف المجالات؛ معربا عن ارتياحه لتوسيع التبادل العلمي والجامعي بين البلدين وتبادل الطلاب اكثر من ذي قبل.

انتهى**2018/ ح ع **

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