مسجدي : ايران مستعدة لتعزيز التعاون العلمي مع العراق

وهنّأ مسجدي خلال هذا اللقاء بانتخاب نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة مصطفى الكاظمي، معربا عن أمله في أن يتم تعزيز وتوسيع التعاون العلمي والجامعي بين البلدين اكثر من ذي قبل خلال فترة ولايته ، وأن تتمكن النخب والأكاديميون والمفكرون الاستفادة من الإنجازات العلمية في اطار خدمة الشعبين الايراني والعراقي.

من جانبه، اشار وزير التعليم العالي العراقي، انه على علم بالتقدم العلمي للجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف المجالات؛ معربا عن ارتياحه لتوسيع التبادل العلمي والجامعي بين البلدين وتبادل الطلاب اكثر من ذي قبل.

انتهى**2018/ ح ع **