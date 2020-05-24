الصحة الايرانية : ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى7417حالة

واوضح جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2180 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في ايران الى 135 الفا و701 حالة لغاية الان بينهم 2615 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 105 الفا و801 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 58 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7417 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 800 الف و519 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2018/ ح ع **