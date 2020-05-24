٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٠٨ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83799276
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الصحة الايرانية : ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى7417حالة

الصحة الايرانية : ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى7417حالة

طهران/ 24 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور" ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 135 الفا و701 حالة، فيما توفي 58 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس 7417 حالة.

واوضح جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2180 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في ايران الى 135 الفا و701 حالة لغاية الان بينهم 2615 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 105 الفا  و801 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 58 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7417 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 800 الف و519 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2018/ ح ع **

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