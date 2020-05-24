الرئيس روحاني يهنئ نظيره اللبناني بحلول عيد المقاومة

وكتب الرئيس روحاني في خطاب التهنئة الى رئيس جمهورية لبنان : فخامة رئيس جمهورية لبنان "السيد العماد ميشال عون"، انني اقدم الى جنابكم وحكومتكم وشعبكم اصدق التهاني بمناسبة حلول ذكرى انتصار شعب لبنان العظيم والمشرف على المحتلين الصهاينة.

واضاف : ان هذا النصر التاريخي الذي تحقق بفضل صمود ومقاومة الرجال والنساء اللبنانيين، وسام شرف مشرق على صدر شعب لبنان جميعا واثبت بان النضال بوجه الغطرسة والعدوان والاحتلال سيتكلل بالنصر وتحقيق الوعد الالهي.

وتابع : لا شك ان التماسك والتآلف بين الشعب اللبناني في ظل الحكومة والجيش والمقاومة، عنصر اساسي في مواصلة انجازات لبنان على صعيد النضال بوجه العدو الصهيوني والتكفيري واحباط مؤامرات الاعداء؛ الامر الذي تجسد بوضوح في عهدكم، انني على يقين بان شعب لبنان سوف لن ينسى هذا الاختيار الستراتيجي ابدا.

وفي الختام، سأل رئيس الجمهورية الباري تعالى لنظيره اللبناني بالسلامة والنجاح، وللشعب الابي في هذا البلد بالعزة والرقي.

انتهى ** ح ع